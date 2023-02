CHOEUR DE L’OPERA DE DIJON BRUISSEMENT CHORAL GRAND THEATRE, 12 mars 2023, DIJON.

CHOEUR DE L’OPERA DE DIJON BRUISSEMENT CHORAL GRAND THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 17:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

L’OPERA DE DIJON (1-LR2010149/150/151/152) PRESENTE CE CONCERT Bruissement choral | Chœur de l’Opéra de Dijon – Anass Ismat Éveil des sens dans la nuit, caresse du vent, contact de l’eau, rumeur à peine distincte du vivant : c’est une expérience sensorielle inédite, avec un bouquet de partitions rares, que nous offre le Chœur de l’Opéra de Dijon.Ancrée dans les débats esthétiques sur la musique imitative la relation de la musique à la nature trouve dans la musique chorale son terrain d’expression le plus délicat et le plus sensible. C’est la grande tradition chorale anglo-saxonne que nous font partager ici les artistes lyriques du Chœur: à la fois spirituelle et éminemment corporelle, la voix pénètre les mystères du monde dans Water Night d’Eric Whitacre, inspiré d’un poème d’Octavio Paz, ou dans The Sprig of Thyme de John Rutter, héritier de la tradition liturgique anglicane. À son « coucou» répond « l’oiseau bleu» des superbes pièces à huit voix de Charles Villiers Stanford, quand les œuvres de de Bo Halten et Ola Gieilo proposent les grands aplats sonores des étendues de neige. Le temps musical, comme l’avait prédit Wagner dans Parsifal, se transforme en espace sous l’empire de la voix, ouvrant sur les merveilles picturales que sont les Five Flower Songs de Britten (1950), riches d’un folklore revisité, et les Two Eastern Pictures de Gustav Holst, dont la deuxième, « Summer», est digne de l’imaginaire cosmique de l’auteur des Planètes. Réservation PMR : 0380488282

GRAND THEATRE DIJON Place du Théâtre Cote-d’Or

Réservation PMR : 0380488282

