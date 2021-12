Vitré Médiatheque Madame de Sévigné Ille-et-Vilaine, Vitré Choeur de lecteur Médiatheque Madame de Sévigné Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiatheque Madame de Sévigné, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Venez participer à cette animation qui sollicite l’écoute et l’attention et entraine les participants à jouer avec leurs lectures, avec à la clef la création d’un texte collectif . Médiatheque Madame de Sévigné 1 rue du bourg-aux-moines 35500 Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

