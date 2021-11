Choeur de la garde républicaine – Concert Place Boston 44490 Le croisic, 13 mai 2022, Le croisic.

Le Choeur de la Garde Républicaine 16 choristes de la Garde Républicaine Musique classique Fondé en 1982 par Charles Hernu alors ministre de la Défense, il devient une unité de la Garde républicaine en 1994. Il est composé de 45 choristes masculins et dirigé depuis 2007 par la cheffe de chœur Aurore Tillac. Son rôle principal est d’accompagner les cérémonies ou commémorations officielles et solennelles dans une perspective esthétique et symbolique captant l’émotion du public. Ainsi, il participe aux cérémonies nationales du 14 Juillet, aux cérémonies de transfert de cendres au Panthéon, aux anniversaires historiques ou aux hommages rendus dans des lieux emblématiques comme la cour des Invalides. Il représente la France lors de festivals ou saisons lyriques tant en France qu’à l’étranger, et donne régulièrement des concerts sur le territoire. * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 20,00 € (tarif plein) / 15,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

