Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers, le samedi 17 juillet à 20:30

Ce show saura vous surprendre par sa capacité à recréer l’atmosphère et la chaleur d’un spectacle du King. Vous retrouverez les sons d’époque, le style fidèle et l’incroyable énergie déployée par les musiciens, le soutien vocal des choristes du Chœur de France Provence et bien sûr, la voix d’Elvis, Mel BOUVEY, chanteur passionné et influencé par Elvis jusqu’au moindre détail : ses costumes sont la réplique parfaite de ceux que portaient Elvis. Avec lui, quatre musiciens : Emmanuel BOCH au piano, Jérôme « Mr JAY » Desoteux, à la guitare, Jaskson MACKAY à la basse, Thierry BONNAFÉ à la batterie, les choristes du Chœur de France Provence, et à la direction des choristes Cathy QUENIN, qui a écrit les arrangements vocaux en respectant fidèlement ceux que chantaient les choristes d’Elvis..

Entrée à 12 € – Gratuit pour les -12 ans

Show musical autour de la légende Elvis Presley Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Rue des écoles, 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse

2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T23:00:00

