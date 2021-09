Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges CHOEUR DE FLÛTES DE LORRAINE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Le Chœur de flûtes de Lorraine est une association loi 1905, dont le siège social est situé à Nancy. Son objectif est de promouvoir la flûte traversière à travers des projets artistiques et/ou pédagogiques.

Le projet est né de la volonté de deux flûtistes enseignantes désirant jouer avec leurs collègues de la région, et de fédérer les jeunes élèves flûtistes au travers de projets communs dans les différentes écoles de musique de la région.

Le Chœur de flûtes est composé de 12 flûtistes en provenance des quatre départements de la région. (Moselle, Meurthe et Moselle, Meuse, Vosges)

Les flûtistes de l'ensemble sont avant tout enseignants, en Conservatoire ou en école de musique. Mais le métier d'enseignant ne se départage pas de celui de musicien… Nous pouvons enseigner la musique parce-que nous la pratiquons. La plupart des membres de notre association joue dans différentes formations (orchestres symphonique ou d'harmonie, ainsi qu'au sein de petits groupes de musique de chambre, ou en solo) mais il n'existait pas dans notre région un ensemble réunissant la famille de toutes les flûtes traversières ! (piccolo, flûte en ut, flûte alto en sol et flûte basse) Depuis sa création, de nombreux concerts ont déjà été interprétés par le Choeur de flûtes de Lorraine dans la région Grand-Est : Vittel, Forbach, Toul, Nancy, Metz, Ennery, Vandoeuvre-lès-Nancy, Strasbourg, Pont-à-Mousson, Huningue, Thionville, Bouzonville, Malancourt-la-Montagne, Uckange, Plombières-les-Bains, …

