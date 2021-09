Nohant-Vic Église Saint-Martin-de-Vic Indre, Nohant-Vic Choeur de femmes pour les fresques de Vic Église Saint-Martin-de-Vic Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Église Saint-Martin-de-Vic, le samedi 18 septembre à 18:30

Chants du Moyen-âge, de l’époque romantique, et également quelques airs traditionnels du Berry. Du moyen âge, qui vit naître les fresques exceptionnelles, vous entendrez d’abord quelques pièces vocales a capella. De l’époque romantique qui les a redécouvertes et dont George Sand avait suivi de près la renaissance,vous entendrez ensuite quelques pièces accompagnées au clavier. Enfin du Berry,en hommage aux gens d’ici qui y ont vécu et travaillé la terre, vous entendrez de ces chants qui résonnaient parfois à la veillée chez la bonne dame de Nohant.

Libre participation. Passe sanitaire obligatoire

“Le Bouquet des Voix”, choeur de femmes du Conservatoire de Musique de Vierzon, en partenariat avec l’association La Cantilène fera résonner les murs de l’église de chants. Église Saint-Martin-de-Vic Route du Stade 36400 Nohant-Vic Nohant-Vic Indre

