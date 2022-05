Chœur de femmes : du profane au sacré Carré à la farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Chœur de femmes : du profane au sacré Carré à la farine, 24 juin 2022, Versailles. Chœur de femmes : du profane au sacré

Carré à la farine, le vendredi 24 juin à 20:45

Le choeur de chambre Authente sera accompagné par un trio de cordes et un piano. Sensibilité et richesse des compositions seront au rendez-vous.

Tarif unique 12€, gratuité pour les moins de 18 ans

Le chœur de chambre Authente sera accompagné par un trio de cordes et un piano. Carré à la farine 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T20:45:00 2022-06-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Carré à la farine Adresse 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Carré à la farine Versailles Departement Yvelines

Carré à la farine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Chœur de femmes : du profane au sacré Carré à la farine 2022-06-24 was last modified: by Chœur de femmes : du profane au sacré Carré à la farine Carré à la farine 24 juin 2022 Carré à la farine Versailles Versailles

Versailles Yvelines