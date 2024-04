Choeur de chambre et Schola de la Cathédrale Eglise Saint Clément Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 15:30 – 17:00

Gratuit : non Participation libre. Billetterie en ligne sur le site du Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes

Concert pour choeur de 40 chanteurs et 13 instrumentistes :Direction : Valérie Fayet – Igor Stravinsky : Messe pour double quintette à vent et chœur mixte- Leonard Bernstein : Chichester Psalms pour orgue, harpe et percussions Avec :- Choeur de chambre du Conservatoire de Nantes (dir. Valérie Fayet)- Jeune choeur et Schola de la Cathédrale (dir. Julien Buis)- Ensembles instrumentaux du Conservatoire de Nantes (dir. Michel Bourcier) En partenariat avec Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes

Eglise Saint Clément Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 35 76 43 http://www.musiquesacree-nantes.fr