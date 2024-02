Chœur de chambre ElaNaveVa Pont-de-Ruan, dimanche 18 février 2024.

Chœur de chambre ElaNaveVa Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Dimanche

« L’Ensemble ElaNaveVa » est avant tout composé de personnalités passionnées de musique et de chant collectif, qui sont aussi éminemment curieuses de notre monde contemporain (Spectacle vivant, littérature et toutes les formes de création artistique dans ses aspects les plus singuliers, les plus enthousiasmants..)

Aussi, leur répertoire est presque exclusivement composé de pièces de ces cent dernières années. D’autre part, il privilégie les rencontres et les partenariats avec des personnalités artistiques de tous horizons et de toutes disciplines musiques, arts plastiques, cinéma, danse, philosophie, littérature ..13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

