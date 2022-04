Choeur de chambre de la Baronnie, oeuvre de XIème au XXIème siècle, Femmes compositrice. Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

Réville

Choeur de chambre de la Baronnie, oeuvre de XIème au XXIème siècle, Femmes compositrice. Réville, 8 mai 2022, Réville. Choeur de chambre de la Baronnie, oeuvre de XIème au XXIème siècle, Femmes compositrice. Réville

2022-05-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-08

Réville Manche Choeur de Chambre de la Baronnie propose un répertoire original basé sur des oeuvres inspirées ou composées par des femmes entre le XIème et le XXIème siècle. Le concert sera théâtralisé par un conteur qui raconte la vie de ces femmes connues, ou moins connues. Choeur de Chambre de la Baronnie propose un répertoire original basé sur des oeuvres inspirées ou composées par des femmes entre le XIème et le XXIème siècle. Le concert sera théâtralisé par un conteur qui raconte la vie de ces femmes connues, ou… +33 6 51 23 43 56 Choeur de Chambre de la Baronnie propose un répertoire original basé sur des oeuvres inspirées ou composées par des femmes entre le XIème et le XXIème siècle. Le concert sera théâtralisé par un conteur qui raconte la vie de ces femmes connues, ou moins connues. Réville

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Réville Autres Lieu Réville Adresse Ville Réville lieuville Réville Departement Manche

Réville Réville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reville/

Choeur de chambre de la Baronnie, oeuvre de XIème au XXIème siècle, Femmes compositrice. Réville 2022-05-08 was last modified: by Choeur de chambre de la Baronnie, oeuvre de XIème au XXIème siècle, Femmes compositrice. Réville Réville 8 mai 2022 manche Réville

Réville Manche