Chœur de chambre ARTHÉMYS, chant a cappella Église Saint-Merry, 5 février 2023, Paris.

Le dimanche 05 février 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre – Participation libre

RE+SONANCES – Chant choral – Pièces de Cristobal de Morales, Otto Olsson, William Byrd, Ola Gieilo, Alonso Lobo, Charles Villiers Stanford, Jean Mouton et Arvo Pärt

En faisant dialoguer des œuvres du XVIe et du XXe siècles, ce concert du chœur de chambre Arthémys, dirigé par Cyrille Rault-Gregorio, présentera des pièces majeures du répertoire choral a cappella et tissera des liens entre la musique du passé et celle de notre temps, dévoilant les parentés et les influences d’écritures musicales à travers les siècles.

LE CHŒUR DE CHAMBRE ARTHÉMYS



Le Chœur de chambre Arthémys est un ensemble qui cherche à promouvoir le répertoire polyphonique a cappella de la Renaissance à nos jours et aborde des styles très différents. Le chœur travaille régulièrement avec des compositeurs dont il crée les œuvres (Olga Viktorova, Homo cantans, commande de l’ARIAM ; Thibault Maillé, L’Allée des cygnes ; Jean-Christophe Marti, Aukaniko, commande de la Cité de la musique). Le chœur se produit dans le cadre de nombreux festivals (Les Sept chapelles en Arts de Guidel, Les Voix de l’Aure de Bayeux, Les voix d’Aulnay, Musiques en Lumière de l’Abbaye Royale de Saint-Riquier…). Du concert traditionnel aux expériences artistiques plus originales, le chœur crée le ballet de Stéphane Elizabé, De l’Autre côté, à l’amphithéâtre Bastille, avec les danseurs de l’Opéra de Paris ainsi que le spectacle Norrsken, joué et dansé avec la compagnie Ef-fernaissance et dont il a enregistré les pièces phares. Il contribue à la bande originale du film Les belles manières réalisé par Marie-Cécile Lucas sur une musique originale de Ronan Maillard. Le chœur a récemment enregistré le disque, Quand ce beau printemps je vois, en hommage aux chansons de mai, de la Renaissance au XXe siècle.

Direction : Cyrille Rault-Gregorio

Cyrille Rault-Gregorio suit une double formation musicale à l’Université de Paris- Sorbonne, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt. À l’issue de ses études, il obtient l’Agrégation de musique ainsi que les Prix d’analyse, d’écriture, d’orchestration de direction de chœurs et de direction de chœurs grégoriens. Il travaille auprès de nombreux chefs tels que Valérie Fayet, Pierre Calmelet, Pierre Cao, Gunnar Ericsson. Il fonde le Chœur de Chambre Arthémys en collaboration avec des chanteurs désireux d’aborder un répertoire exigeant et varié. Il dirige également le Chœur de l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de Paris (Sorbonne-Université) où il enseigne.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org

Choeur Arthémys