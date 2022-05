Choeur Au fil du Dropt ensemble vocal Monteton, 11 juin 2022, Monteton.

Choeur Au fil du Dropt ensemble vocal Monteton

2022-06-11 – 2022-06-11

Monteton Lot-et-Garonne Monteton

Chorale au fil du Dropt dans l’église de Monteton. Ce sont donc une trentaine de chanteurs qui seront réunis autour de Martine Chastaing au piano et de Jean-Louis Chastaing à la direction pour oratorio profane de Robert Schumann, le Paradis et Péri pour chœur solistes et piano.

