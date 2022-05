Choeur Archangelo Saint-Malo, 18 juin 2022, Saint-Malo.

Choeur Archangelo Eglise de Sainte-Croix 2 rue Jeanne Jugan Saint-Malo

2022-06-18 – 2022-06-18 Eglise de Sainte-Croix 2 rue Jeanne Jugan

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Fondée à Miniac-Morvan en 2019, l’association Chœur Archangelo rassemble des chanteurs aux profils variés, de 18 à 40 ans, autour d’un projet commun : faire vivre le répertoire polyphonique sacré de toutes les époques. Menée par Louis-Marie Storez, cette formation présentera en juin son quatrième programme. Au Programme de ce concert (non exhaustif): Dextera Domini de Franck, Cantate Domino de Monteverdi, Locus Iste de Bruckner, Exultate Deo de Hassler… Les œuvres abordées dans ce nouveau programme feront voyager l’auditeur au cœur de diverses époques musicales, de Monteverdi à Rachmaninov. nLes pièces interprétées invitent à un cheminement, de l’espérance terrestre à la joie céleste, entre sérénité et exaltation. nAlliant technique et musicalité, ce programme présente des défis artistiques, impliquant une vraie cohésion et connaissance musicale mutuelle de la part des membres du chœur. nPour la première fois, le chœur chantera accompagné de l’orgue, tenu par Elisabeth Jan. Un progrès significatif qui marque une réelle avancée technique de l’ensemble.

+33 6 51 06 25 18

