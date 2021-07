Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Landes, Soorts-Hossegor Choeur Ananda – Vivaldi, Haydn, César Franck Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Choeur Ananda – Vivaldi, Haydn, César Franck Soorts-Hossegor, 10 août 2021, Soorts-Hossegor. Choeur Ananda – Vivaldi, Haydn, César Franck 2021-08-10 21:00:00 – 2021-08-10 Église de la Trinité Allée Louis Pasteur

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor Programme : “Magnificat” de Vivaldi ,”Missa brevis St Joannis de Deo” de Haydn, « les sept paroles du Christ en croix » de Cesar Franck

Direction Agnes Denneulin

Piano Maurine Grais

Solistes : Anne Mestelan-Esteve, Maela Vergnes

Entrée 12 euros – gratuit jusqu’à 12 ans

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

