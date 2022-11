Choco’vino : atelier de dégustation de vins et de chocolats

2022-11-05 – 2022-11-19 Faites l’expérience de l’accord Vin & Chocolat et découvrez l’art de marier l’essence du raisin à l’intensité du cacao. La Chocolaterie Daniel Stoffel à Ribeauvillé en partenariat avec le domaine BOTT Frère et le Domaine Fernand ENGEL vous feront découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les vins du domaine. Deux univers à part entière à la fois proches et différents, symbolisant la fine fleur de la gastronomie française. Tous deux se dégustent, s’apprécient et s’associent… Réservation obligatoire. Interdit aux moins de 18 ans. Pour continuer à vous accueillir sereinement, toutes les mesures ont étés mises en place pour assurer votre sécurité :

des gels désinfectants sont mis à disposition, une distance de sécurité est respectée.

Venez découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les différents cépages alsaciens.

