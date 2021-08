CHOCO’VINO : Atelier de dégustation de Vin & de Chocolat Ribeauvillé, 14 octobre 2021, Ribeauvillé.

CHOCO’VINO : Atelier de dégustation de Vin & de Chocolat 2021-10-14 17:00:00 – 2021-10-16 18:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé

EUR Faites l’expérience de l’accord Vin & Chocolat et découvrez l’art de marier l’essence du raisin à l’intensité du cacao. La Chocolaterie du Vignoble à Ribeauvillé en partenariat avec le domaine BOTT Frère et le Domaine Fernand ENGEL vous feront découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les vins du domaine.

Deux univers à part entière à la fois proches et différents, symbolisant la fine fleur de la gastronomie française. Tous deux se dégustent, s’apprécient et s’associent…

Découvrez les associations subtiles possibles entre le chocolat et les différents cépages alsaciens.

Faites l’expérience de l’accord Vin & Chocolat et découvrez l’art de marier l’essence du raisin à l’intensité du cacao. La Chocolaterie du Vignoble à Ribeauvillé en partenariat avec le domaine BOTT Frère et le Domaine Fernand ENGEL vous feront découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les vins du domaine.

Deux univers à part entière à la fois proches et différents, symbolisant la fine fleur de la gastronomie française. Tous deux se dégustent, s’apprécient et s’associent…

dernière mise à jour : 2021-08-06 par