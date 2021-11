Choco’time : Moments de découvertes & d’échanges autour du chocolat Ribeauvillé, 12 novembre 2021, Ribeauvillé.

Choco’time : Moments de découvertes & d’échanges autour du chocolat Ribeauvillé

2021-11-12 – 2021-12-24

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé

Vous entrez dans la « Chocolat Academy » et vous mettez dans la peau d’un artisan chocolatier : échanges autour du monde passionnant du chocolat, dégustations de chocolat de différents types -> du chocolat « Pure Origine » fabriqué à partir de fèves d’Équateur, du Nicaragua, d’Inde, d’Ouganda, du Togo… pour vous faire voyager au coeur des cacaoyers exotiques. L’Histoire du chocolat n’aura plus de secret pour vous. Vous pourrez également visiter notre « musée du chocolat à nous » et flâner à travers notre rue du cacao. Une immersion totale au coeur des chocolats merveilles du monde. Venez découvrir ce monde passionnant pour en savoir plus sur les mystères du chocolat Stoffel !

Venez découvrir le monde du chocolat à travers ces échanges et dégustations.

+33 3 89 71 20 20

