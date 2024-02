Choco’sens Ribeauvillé, samedi 10 août 2024.

Choco’sens Ribeauvillé Haut-Rhin

Eveillez vos sens dans cet atelier ludique et familial & appréhendez vos 5 sens grâce aux différentes expériences proposées. A travers diverses boissons, distinguez à l’aveugle les saveurs cachées et développez votre odorat grâce à de nombreux tests !

A travers diverses boissons, distinguez à l’aveugle les saveurs cachées & développez votre odorat grâce à de nombreux tests. Développez également votre palais en dégustant multiples chocolats originaux … Devinerez-vous les saveurs cachées ?

Passez un agréable moment de partage et d’échange en famille ou entre amis…

La durée de l’atelier est d’une heure. Différentes dégustations chocolatées vous seront proposées et commentées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 14:00:00

fin : 2024-08-10 15:00:00

Route de Guémar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

