CHOC’ORIGINE : Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Ribeauvillé.

Ribeauvillé Haut-Rhin

EUR Un moment privilégié en petit comité durant lequel notre artisan chocolatier vous dévoilera les secrets de fabrication de la fève du cacaoyer pour en faire une tablette de chocolat que vous pourrez déguster ! Vous y découvrirez l’Histoire du chocolat et ses origines. Ainsi que les procédés de transformation du fruit de la cabosse au chocolat à l’état liquide que l’on connaît tous. Vous pourrez vous-même fabriquer des tablettes de chocolat pour ensuite l’emporter et le déguster. Un programme vitaminé en 3 clés : connaissance, expérience et partage.

Éveillez vos sens avec cet atelier 100% choco’power pour tous les amoureux de gastronomie et de produits nobles du terroir.

Un atelier riche qui vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat de A à Z tout en fabriquant vos propres tablettes.

