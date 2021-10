Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Chocolecture Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Chocolecture Châlons-en-Champagne, 13 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Chocolecture 2021-10-13 – 2021-10-13 Médiathèque Diderot 11 rue du Groupe Libération Nord

Châlons-en-Champagne Marne Le chocolecture est un club de lecture pour les enfants de 10 à 13 ans. Sylvie, la bénévole, une passionnée de lecture et un bibliothécaire animent et encadrent ce club. Durée : 1h30

De 10 à 13 ans. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Médiathèque Diderot 11 rue du Groupe Libération Nord Ville Châlons-en-Champagne lieuville 48.93705#4.38004