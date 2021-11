Laxou Collège Victor Prouvé - CDI Laxou, Meurthe-et-Moselle Chocolecture autour d’un défi lecture Collège Victor Prouvé – CDI Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle

Chocolecture autour d’un défi lecture Collège Victor Prouvé – CDI, 20 janvier 2022, Laxou. Chocolecture autour d’un défi lecture

Collège Victor Prouvé – CDI, le jeudi 20 janvier 2022 à 12:30

Des élèves volontaires participent au Défi lecture. Ils se mettent par équipe de 2, 3 ou 4 élèves • Le Défi Lecture se déroule sur toute l’année scolaire avec des récompenses en fin d’année. • Tous les élèves peuvent participer. Les équipes associent des tranches d’âge différentes de la 6ème à la 3ème • Il s’agit de lire plusieurs romans parmi une sélection et de compléter une fiche rallye QCM. L’équipe gagnante gagne des bons d’achats dans une librairie. Cet atelier sera proposé à des élèves qui ne font pas partie du Club Lecture pour en faire la promotion, donner envie de lire

15-20 élèves

Présenter un livre qui vous a marqué dans la sélection du Défi lecture autour d’un chocolat chaud Collège Victor Prouvé – CDI 10 route de Villers 54520 Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T12:30:00 2022-01-20T13:20:00

Détails Catégories d’évènement: Laxou, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Collège Victor Prouvé - CDI Adresse 10 route de Villers 54520 Laxou Ville Laxou lieuville Collège Victor Prouvé - CDI Laxou