Portes ouvertes & Marché de Noël Chocolaterie Sébastien PAPION Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Loiret

Portes ouvertes & Marché de Noël Chocolaterie Sébastien PAPION, 19 novembre 2022, Chécy. Portes ouvertes & Marché de Noël Samedi 19 novembre, 09h00, 14h00 Chocolaterie Sébastien PAPION

Entrée libre, de tout âge

Découvrez les coulisses de la chocolaterie et les producteurs locaux Chocolaterie Sébastien PAPION 25 rue Jean Bertin Chécy 45430 Loiret Centre Pour la seconde année, la chocolaterie Sébastien PAPION ouvre les portes de son laboratoire afin de vous faire découvrir les coulisses de la fabrication de ses gourmandises en chocolat. Durant le parcours, vous pourrez également déambuler dans le marché de Noël et rencontrer les producteurs locaux et leurs produits de qualité, avec lesquels nous travaillons durant l’année.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h, au 25 rue Jean Bertin à Chécy. La visite est gratuite et un chocolat chaud vous sera offert à votre arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:00:00+01:00

2022-11-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Chécy, Loiret Autres Lieu Chocolaterie Sébastien PAPION Adresse 25 rue Jean Bertin Ville Chécy lieuville Chocolaterie Sébastien PAPION Chécy Departement Loiret

Chocolaterie Sébastien PAPION Chécy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/checy/

Portes ouvertes & Marché de Noël Chocolaterie Sébastien PAPION 2022-11-19 was last modified: by Portes ouvertes & Marché de Noël Chocolaterie Sébastien PAPION Chocolaterie Sébastien PAPION 19 novembre 2022 Chécy Chocolaterie Sébastien Papion Checy

Chécy Loiret