Bateau-Lavoir, le samedi 25 septembre

Par Daniel Mercier Maître artisan chocolatier, vice président de la Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France, président du Club Chocolatiers Engagés De l’arbre à la tablette de chocolat, l’histoire du cacao à la chocolaterie Royale, la première chocolaterie Française datant de 1760, Qu’est-ce que le label Chocolatiers Engagés ? Dans le cadre du festival de Loire Bateau-Lavoir 1 quai du Châtelet, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T11:45:00 2021-09-25T12:30:00

