Atelier découverte du chocolat Chocolaterie Maison Escarnot, 16 septembre 2023, Saint-Loup-Cammas.

Venez découvrir une chocolaterie artisanale, et recevoir des explications sur les étapes de transformation du chocolat de la fève à la tablette accompagné d’une dégustation, et d’une démonstration de l’enrobage de bonbon en praliné.

Venez-vous immerger pour un moment dans les coulisses de cette chocolaterie artisanale !

Dès l’entrée, vos sens seront mis en éveil, le chocolat a ceci de magique. Vous serez accueilli au cœur du laboratoire par Cyril, artisan chocolatier, qui commencera par vous expliquer les différentes étapes de la fabrication du chocolat, de la cueillette jusqu’à la tablette, tout en vous proposant de déguster plusieurs variétés de cacao. Il vous présentera ensuite les différentes techniques de l’élaboration d’un bonbon de chocolat, et pour finir, vous assisterez à l’étape de l’enrobage.

La Maison Escarnot vous a ouvert ses portes en 2016. Fort d'une expérience acquise pendant sept ans en tant que chef chocolatier dans une grande maison au cœur de la Ville Rose, Cyril a voulu créer son entreprise à Saint-Loup-Cammas, commune située au nord-est de Toulouse, dans laquelle il est né. Mettre sa créativité en adéquation avec la qualité, et sa rigueur, au service de la satisfaction de ses clients sont des valeurs qu'il s'impose. Visible depuis la boutique à travers de grandes verrières, l'Atelier de la chocolaterie a été conçu et pensé de manière à permettre aux visiteurs d'entrevoir les coulisses de la fabrication de nos produits. Il est ainsi possible d'observer différentes techniques : tablage, moulage, enrobage…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Maison Escarnot