La grande impro du Choco’Vino Chocolaterie Daniel Stoffel route de Guémar Ribeauvillé, 21 octobre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Le Choco’Vino part en impro ! Venez découvrir cet atelier de dégustation mêlant fraicheur du vin et douceur du chocolat, ponctué pour l’occasion par des improvisations by La Spetzi, troupe d’improvisation Strasbourgeoise..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:15:00. EUR.

Chocolaterie Daniel Stoffel route de Guémar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Choco’Vino goes improvisational! Come and discover this tasting workshop combining the freshness of wine and the sweetness of chocolate, punctuated for the occasion by improvisations by La Spetzi, an improv troupe from Strasbourg.

¡Choco’Vino improvisa! Venga a descubrir este taller de degustación que combina la frescura del vino y la dulzura del chocolate, puntuado para la ocasión por las improvisaciones de La Spetzi, compañía de improvisación de Estrasburgo.

Der Choco’Vino wird improvisiert! Entdecken Sie diesen Verkostungsworkshop, der die Frische des Weins mit der Süße der Schokolade verbindet und zu diesem Anlass von Improvisationen der Straßburger Improvisationstruppe La Spetzi begleitet wird.

