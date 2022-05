CHOCOLATE REMIX + Aluminé Guerrero Makeda, 19 mai 2022, Marseille.

CHOCOLATE REMIX + Aluminé Guerrero

Makeda, le jeudi 19 mai à 20:30

– Rappeuse, productrice et DJ, CHOCOLATE REMIX est surtout la tête d’affiche de la scène Latin Rap – Neo Perreo queer qui bouscule les codes machistes historiques du reggaeton. Ses sonorités vont de la vieille école du reggaeton aux fusions cumbia, en passant par le funk carioca, le dembow, le reggae et l’électro. Avec ses messages revendicatifs et ce mélange des sons, Chocolate Remix met le feu partout où elle passe ! De retour à Marseille accompagnée par “las panteras” aux danses endiablées pour un concert inoubliable ! Première partie – Aluminé Guerrero chanteuse, compositrice et productrice patagonienne. Elle nous fera voguer au gré des fusions entre l’électro et la musique traditionnelle accompagnée d’un charango et d’un pinkuyo, nous invitant ainsi à un voyage mystique aux sonorités colorées et sincères. Une traversée musicale du nord au sud de l’Argentine à ne pas manquer! BILLETTERIE Préventes : 10€ : [https://bit.ly/35RSmDN](https://bit.ly/35RSmDN) Sur place : 12€ Prévoir 1€ d’adhésion pour le Makeda ⚠️ pas de CB à la billetterie

10€ en pré-vente / 12€ sur place / 1€ d’adhésion

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T23:59:00