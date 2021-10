Chocolat Théâtre – Yorg-Itsa Saint-Malo, 17 novembre 2021, Saint-Malo.

Chocolat Théâtre – Yorg-Itsa 2021-11-17 16:30:00 – 2021-11-17 Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Yorg et Itsa se lancent dans une tournée internationale. Ces derniers sont de bons musiciens mais ils ne maîtrisent pas tout : ils sont parfois dépassés par leurs pulsions joyeuses et taquines, leurs tics ou leurs lubies… ou par l’ordinateur sensé être leur partenaire de jeu… Alors ils recommencent, ils s’égarent, ils dérapent…

Musiciens polyvalents, ils nous communiquent leur passion pour ces musiques traditionnelles à travers l’humour et le plaisir de jouer.

Spectacle clownesque pour découvrir les musiques des Balkans à partir de 4 ans. Durée : 50 min

Séance groupes à 14h30

Collectif Aksak, avec Lionel Romieu et Jean-Philippe Barrios

