Chocolat Théâtre – La belle lisse poire du prince de motordu Saint-Malo, 27 avril 2022, Saint-Malo.

Chocolat Théâtre – La belle lisse poire du prince de motordu Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

2022-04-27 – 2022-04-27 Saint-Servan Place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Spectacle de théâtre à partir de 4 ans

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau :

il joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots…

Chansons, farces et jeux de mots, petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, des acrobaties de l’esprit, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de chacun.

D’après l’oeuvre de PEF – ©Editions Gallimard Jeunesse

Compagnie Demain Existe. De PEF (Pierre-Elie Ferrier), adaptation Pauline Marey-Semper

Avec Jules Cellier ou François Chary, et Maud Martel ou Pauline Marey-Semper

A l’issue du Chocolat Théâtre : tous les enfants reçoivent un “ sac à malice ” offrant goûter, friandises…

reservation@theatresaintmalo.com +33 2 99 81 62 61 http://www.theatresaintmalo.com/

