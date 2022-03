Chocolat show : “Germaine, Boussole et Tranquille” – Dimanche 10 avril Salle Polyvalente, 10 avril 2022, Gratentour.

Salle Polyvalente, le dimanche 10 avril à 16:00

Comment une petite pierre solitaire a-t-elle pu devenir la plus grande voyageuse du monde ? Germaine, Boussole et Tranquille, aventurières passionnées et atypiques, déploient toute leur énergie pour raconter l’histoire d’Agata et ce n’est pas de tout repos ! Nous allons dans les airs, sous l’eau, au cœur de la forêt vierge, guidées par les mots de Germaine et les notes de musique de Boussole et Tranquille. Un saxophone, un violoncelle, une kalimba, un chant et quelques glouglous dans l’eau : voilà l’orchestre qui accompagne Germaine et dont elle ne se sépare jamais ! Nous sommes témoins de ses difficultés, de ses doutes et de son entêtement. Construire son identité, évoluer, être soi, ça n’a jamais été simple ! Entre récit initiatique et conte d’aventure, le spectacle propose un voyage riche de découvertes aux sons doux et virevoltant du saxophone et du violoncelle. **Tarif: 8.1 € / 6 €**

Sur réservation

Du théâtre en musique, de l’aventure et des rires

Salle Polyvalente 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T17:00:00