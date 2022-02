Chocolat littéraire Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Chocolat littéraire Vorey, 16 mars 2022, Vorey. Chocolat littéraire Rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey Vorey

2022-03-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-16 Rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey

Vorey Haute-Loire Vorey Haute-Loire En 2022, les chocolats littéraires sont de retour à la médiathèque !

Le principe est le même depuis des années : organiser un moment convivial pour découvrir un sujet, un auteur, une pratique. bibliotheque@vorey.fr +33 4 71 01 15 21 Rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey Vorey

