Chocolat et Gourmandise Palais des Congrès, 25 mars 2022, Arles.

Chocolat et Gourmandise

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Palais des Congrès

En avant-première avant la traditionnelle fête de Pâques, la 3ème édition de cet événement vous réserve de belles émotions visuelles, olfactives mais surtout gustatives ! Chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, fabricants de douceurs et d’épicerie fine, mais aussi producteurs de vins et de champagnes rivaliseront d’imagination pour vous présenter leurs produits et créations. Au menu, des démonstrations culinaires de chocolatiers et pâtissiers, des ateliers gratuits pour vos enfants, des ateliers « accord vin et chocolat », des masterclass… Plus d’infos : [www.chocolatgourmandise.com](https://www.chocolatgourmandise.com/)

Palais des Congrès Avenue de la 1ère Division de la France Libre 13200 Arles Arles Barriol Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00