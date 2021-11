Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Chocolat ch’OH ! La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Chocolat ch'OH !

le lundi 20 décembre à 14:00

De délicieux chocolats chauds vous attendent… Un espace cocooning sera l’endroit idéal pour le savourer.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par le Centre Socioculturel des Minimes

2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T17:30:00

