2022-05-09 – 2022-05-25 EUR Dans la peau d’un véritable artisan chocolatier, apprenez à fabriquer vos propres sucettes en chocolat. Les mains dans le choco’, réalisez vos pièces en chocolat avec l’aide de notre artisan chocolatier et qui sait, devenez peut-être plus tard… le Meilleur ouvrier de France chocolatier ;) n Un chocolat personnalisé selon vos goûts que vous pourrez emporter à la maison pour une dégustation 100% MIAM ! Un atelier pour les petits gourmands ! Venez fabriquer votre sucette en chocolat le temps d’un atelier en famille ! Dans la peau d’un véritable artisan chocolatier, apprenez à fabriquer vos propres sucettes en chocolat. Les mains dans le choco’, réalisez vos pièces en chocolat avec l’aide de notre artisan chocolatier et qui sait, devenez peut-être plus tard… le Meilleur ouvrier de France chocolatier ;) n Un chocolat personnalisé selon vos goûts que vous pourrez emporter à la maison pour une dégustation 100% MIAM ! dernière mise à jour : 2022-05-14 par

