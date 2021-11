Orléans L'Argonaute Loiret, Orléans Choco-chanson L’Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L’Argonaute, le dimanche 13 mars 2022 à 10:00

Musique en famille, chanter, se retrouver, échanger en chantant, en jouant des instruments…Et de retour à la maison prolonger, à l’occasion, ces moments musicaux. Dimanche 19 décembre / 10h – 12h Dimanche 16 janvier 2022 / 10h – 12h Dimanche 6 février / 10h – 12h Dimanche 13 mars / 10h – 12h Dimanche 10 avril / 10h – 12h Dimanche 22 mai / 10h – 12h + une séance à programmer A partir de 2 ans et + / Avec les parents Inscription obligatoire : [[accueil@musique-equilibre.com](mailto:accueil@musique-equilibre.com)](mailto:accueil@musique-equilibre.com) ou 02.38.54.81.31

70€ / 5séances(+25€/adhésion) 90€ / 8séances(+25€/adhésion)

[Parents-enfants] L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret

2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:00:00

