Chocho Cannelle Parfum de Jazz Donzère, vendredi 9 août 2024.

Chocho Cannelle est un quartet jazz résolument moderne qui concilie instruments électriques et acoustiques, écriture et improvisation, jazz actuel et sonorités latines.

21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-09

Parc de la chocolaterie

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@parfumdejazz.com

