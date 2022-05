Choc Gazl (Folk rock occitan) Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Choc Gazl (Folk rock occitan) Sorde-l’Abbaye, 27 juillet 2022, Sorde-l'Abbaye. Choc Gazl (Folk rock occitan) Abbaye de Sorde 232 place de l’église Sorde-l’Abbaye

2022-07-27 – 2022-07-27 Abbaye de Sorde 232 place de l’église

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye EUR La confrontation de la langue d’Oc, que manie Lila à la perfection, à l’approche instinctive du guitariste, entraîne vers une bien belle et envoûtante découverte.

Lila Fraysse, voix et batterie / Nicolas Lafourest, guitare

Réservation conseillée.

Abbaye de Sorde 232 place de l’église Sorde-l’Abbaye

Lieu Sorde-l'Abbaye Adresse Abbaye de Sorde 232 place de l'église

