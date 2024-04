Chmapionnat de France Rallycross Lessay-Manche Lessay, samedi 27 avril 2024.

Chmapionnat de France Rallycross Lessay-Manche Lessay Manche

Samedi

L’épreuve de RALLYCROSS de LESSAY-MANCHE sera de nouveau la première épreuve de la saison 2024 du championnat et de la Coupe de France. C’est un événement sportif de niveau international. Il est incontournable pour les pilotes et les passionnés. Il rassemblera à LESSAY plus de 120 pilotes et 5000 personnes sur la durée du Week-End du 27 et 28 avril prochain. La 3eme manche de l’épreuve se déroule en nocturne le samedi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

30 route de l’aérodrome

Lessay 50430 Manche Normandie rallycrosslessay@gmail.com

