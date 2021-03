Chloé & Vassilena Serafimova : Sequenza – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 24 mars 2021-24 mars 2021, Nantes.

2021-03-24 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Concert. Entre Chloé, artiste électronique bien connue des clubs, et Vassilena Serafimova, instrumentiste classique, virtuose du marimba, l’alchimie a tout de suite fonctionné. Après une première collaboration à la Biennale de Venise 2017 le temps d’une reprise de Steve Reich, les deux artistes prolongent l’expérience en live et en studio avec l’album Sequenza (sortie prévue en juin 2021). Leur duo inédit, entre machines et percussions, électronique et acoustique, associe la grâce aérienne et rythmique du marimba aux beats électro. Un projet singulier qui prend toute sa dimension en live. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes