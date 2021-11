Paris Galerie Miranda île de France, Paris Chloe Sells – I’ll be coming back as lightning Galerie Miranda Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chloe Sells – I’ll be coming back as lightning Galerie Miranda, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 19h

et samedi de 12h à 19h

gratuit

Pour sa deuxième exposition personnelle à la Galerie Miranda, l’artiste anglo-américaine Chloe Sells présente son nouveau travail photographique, inspiré de ses années passées aux côtés du célèbre écrivain et ‘journaliste gonzo’, Hunter S. Thompson, auteur de nombreux livres féroces et critiques de la société américaine, notamment “Las Vegas Parano” (1972) Dernière assistante de l’écrivain, elle a ainsi partagé son quotidien et son style peu conventionnel avec en arrière-plan le cadre naturel somptueux leur ville natale, Aspen, dans le Colorado. Poursuivant ses expérimentations avec le tirage photographique argentique, Sells croise pour cette exposition des images documentaires de ses archives personnelles avec de nouvelles images de paysage, photographiées à la chambre et ensuite ‘marbrées’, une technique traditionnelle utilisée au Japon et en Italie depuis le 12e siècle. Le résultat est un slalom psychédélique à travers les Montagnes Rocheuses jusqu’au salon d’un des penseurs les plus libres du 20è siècle. Un livre monographique accompagnera l’exposition, édité par GOST (Angleterre), troisième ouvrage de l’artiste. Expositions -> Photographie Galerie Miranda 21 rue du chateau d’eau Paris 75010

5 : Jacques Bonsergent (97m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (403m)

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/e Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

© Chloé Selles, GOST Books

