CHLOE MONS LA DAME DE CANTON, 9 février 2023, PARIS.

CHLOE MONS LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

1-1068218 3-1068219 Chloé Mons, née le 8 Décembre 1972, grandit dans une famille éclectique à Lille où le Rock’N’Roll et l’art contemporain sont très présents. Après des études d’art dramatique au Conservatoire et une maitrise de Cinéma, elle passe de petits rôles sur grand écran à ses cahiers d’écriture et de chansons qui ne la quittent pas. En 2002, elle enregistre « Le Cantique des cantiques » avec son mari Alain Bashung. En 2021, elle sort un nouvel album « Globe-Trotter » avec pour sous-titre « Ode to Bond » puisqu’il s’agit d’un ensemble de reprises de génériques de James Bond ; héros qu’elle adore depuis l’enfance. Pour cet album, elle s’aventure dans un jazz éthéré et post-apocalyptique (le confinement est passé par là). Pour la première fois, elle mêle les cuivres d’un saxo (Fréderic Guastard) à son piano. Yan Péchin et Arnaud Dieterlen sont aussi de la partie. Chloe Mons Chloe Mons

Votre billet est ici

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

1-1068218 3-1068219

Chloé Mons, née le 8 Décembre 1972, grandit dans une famille éclectique à Lille où le Rock’N’Roll et l’art contemporain sont très présents.

Après des études d’art dramatique au Conservatoire et une maitrise de Cinéma, elle passe de petits rôles sur grand écran à ses cahiers d’écriture et de chansons qui ne la quittent pas. En 2002, elle enregistre « Le Cantique des cantiques » avec son mari Alain Bashung.

En 2021, elle sort un nouvel album « Globe-Trotter » avec pour sous-titre « Ode to Bond » puisqu’il s’agit d’un ensemble de reprises de génériques de James Bond ; héros qu’elle adore depuis l’enfance. Pour cet album, elle s’aventure dans un jazz éthéré et post-apocalyptique (le confinement est passé par là). Pour la première fois, elle mêle les cuivres d’un saxo (Fréderic Guastard) à son piano. Yan Péchin et Arnaud Dieterlen sont aussi de la partie.

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici