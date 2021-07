Nantes Salle Pannonica Loire-Atlantique, Nantes Chloé Lacan Salle Pannonica Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chloé Lacan Salle Pannonica, 18 janvier 2022-18 janvier 2022, Nantes. Chloé Lacan

Salle Pannonica, le mardi 18 janvier 2022 à 19:00

Elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, telle une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs, les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et ses chansons. Ses influences viennent de Barbara, Gainsbourg, Higelin, Agnès Obel ou encore Patrick Watson. Coline prépare un Ep pour l’automne 2021.

De 6 à 10€

Coline Rio est une jeune auteure compositrice originaire de Nantes. Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline possède son univers bien à elle. Salle Pannonica 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T19:00:00 2022-01-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Pannonica Adresse 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Salle Pannonica Nantes