Chloé Lacan / Nina Simone Saint-Cyr-sur-Loire, 11 mars 2022, Saint-Cyr-sur-Loire.

Chloé Lacan / Nina Simone Saint-Cyr-sur-Loire

2022-03-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-11

Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire Saint-Cyr-sur-Loire

16 EUR 16 Un récit musical de Chloé Lacan accompagnée de Nicolas Cloche

Chloé Lacan s’est imposée comme l’une des artistes les plus brillantes de sa génération. Dans cette nouvelle création, elle raconte sa Nina Simone et à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir.

Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.

+33 2 47 42 80 25 https://bruissementsdelles.fr/

Samia Hamlaoui

Saint-Cyr-sur-Loire

