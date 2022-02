Chloé Lacan & Nina Simone « J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre » Le Champilambart, 10 mai 2022, Vallet.

Le Champilambart, le mardi 10 mai à 19:30

Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception. **La presse en parle :** « Elle à l’accordéon, son instrument fétiche, lui à la batterie, piano et ukulélé, chantent Nina Simone, mais pas que. Défilent aussi tout au long du concert, les propres compos de Chloé Lacan et de bien d’autres géants de la musique comme Bach ou Count Basie. On en ressort en se disant que cette artiste a également tout d’une grande. » _Var Matin_

De 10 à 16€

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



