Maison du temps libre, grande rue Thaon, le mercredi 8 juin à 20:30

Chloé Lacan et Thibaud Defever chantent et racontent un scénario étrange et imprévisible. Guitare, accordéon, voix et percussions dialoguent, tout en finesse, revisitant des airs connus et moins connus du cinéma. Du « Mépris » de Godard au «Cabaret » de Bob Fosse en passant par « Orphéo Negro », « Cria Cuervos » ou « Hôtel du Nord », ces deux amoureux des salles obscures prennent plaisir à mélanger les styles, les langues, les souvenirs et déroulent à nos oreilles leur bande originale idéale. Spectacle de reprises de chansons de films, ré interprétées par Thibaud Defever (guitare/voix) et Chloé Lacan (accordéon /voix). Mercredi 8 juin, 20h30 Réservation conseillée Spectacle organisé par le Département du Calvados en partenariat avec la bibliothèque de Thaon.

Gratuit – 1h – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la bibliothèque de Thaon invite Chloé Lacan et Thibaud Defever pour leur spectacle Happy ends. Maison du temps libre,grande rue Thaon Thaon Thaon Calvados

2022-06-08T20:30:00 2022-06-08T22:00:00

