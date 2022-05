Chloé Lacan à Saint-Martin-de-Fontenay Espace Coisel,rue du Clos St Joseph à Saint Martin de Fontenay, 6 juin 2022, Saint-Martin-de-Fontenay.

Chloé Lacan à Saint-Martin-de-Fontenay

Espace Coisel, rue du Clos St Joseph à Saint Martin de Fontenay, le lundi 6 juin à 19:00

C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. Une petite bonne femme qui prend la route pour la vie avec, pour tout bagage, ses mots et son courage. À travers ce conte musical, Chloé Lacan questionne notre regard sur le monde et notre quête du bonheur. Comment rencontrer l’autre ? Comment dépasser sa peur ? Comment parler de ses émotions, de ses angoisses et de ses joies ? Elle raconte tout en jouant et joue en racontant, passe de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, mêlant les mots à la musique. Elle déroule ce voyage musical avec humour et poésie, invitant son public à chanter, jouer et entrer dans l’histoire. Mardi 7 juin, 19h Réservation conseillée Spectacle organisé par le Département du Calvados en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Martin-de-Fontenay et le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon.

Gratuit – 1h – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la bibliothèque de Saint-Martin-de-Fontenay invite Chloé Lacan pour son spectacle La pêche au bonheur.

Espace Coisel,rue du Clos St Joseph à Saint Martin de Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-06T19:00:00 2022-06-06T20:00:00