Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône, Les Baux-de-Provence Chloé Fabre Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Baux-de-Provence

Chloé Fabre Les Baux-de-Provence, 19 septembre 2021, Les Baux-de-Provence. Chloé Fabre 2021-09-19 – 2021-10-03 Place Saint-Vincent Galerie La Cure

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Une main saisissant une frite, un sac en plastique, des choses qui se dégonflent, un jouet à l’abandon, un regard en coin… Le travail d’aquarelle de l’artiste répertorie les grigris modernes de la routine humaine sous forme de natures mortes acidulées. Les gestes de la vie quotidienne ou objets lambda de consommation sont catalogués sur fond blanc avec précision et dérision. Chloé Fabre est une artiste pluridisciplinaire qui peint, réalise des films et est membre du groupe de musique électronique Exchpoptrue. chloe_fabre@hotmail.com Une main saisissant une frite, un sac en plastique, des choses qui se dégonflent, un jouet à l’abandon, un regard en coin… Le travail d’aquarelle de l’artiste répertorie les grigris modernes de la routine humaine sous forme de natures mortes acidulées. Les gestes de la vie quotidienne ou objets lambda de consommation sont catalogués sur fond blanc avec précision et dérision. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Baux-de-Provence Autres Lieu Les Baux-de-Provence Adresse Place Saint-Vincent Galerie La Cure Ville Les Baux-de-Provence