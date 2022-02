Chloé et les Vaillants Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Chloé et les Vaillants

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 12 février à 20:30

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 12 février à 20:30

Chloe Levaillant est auteure-compositrice-interprète Franco-Britannique. Née à Londres elle a grandi pas loin d’Aix en Provence et a joué sur le cours Mirabeau chaque été depuis ses 17 ans. Elle vient de sortir son troisième album de musique original Bloom. En Juillet 2021 elle a voyagé à la ville de Bern en Suisse avec son dernier album pour partager sa musique dans la rue. Bern est une ville remplie de musiciens passionnés et talentueux et en peu de temps le groupe Chloe et les Vaillants s’est formé avec Loreen Ilou Haesler à la basse, Joscha Frey au tympanon et Andrina Däppen au violon. Ils ont joué ensemble au festival Uhuru et se retrouvent de nouveau dans la région d’origine de Chloe pour partager leur projet musical avec vous. Plus d’infos et écoute sur son site : [https://chloelevaillant.bandzoogle.com/](https://chloelevaillant.bandzoogle.com/)

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00

