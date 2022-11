Chloé en Concert au Librairie-Café L’Autre-Rive à Berrien.

2022-11-20 19:00:00 – 2022-11-20 le dimanche 20 novembre à 19 h avec Chloé, 24 ans, auteure, compositrice, interprète. La jeune femme a participé à l’émission « The Voice » en 2017 auprès de Florent Pagny. En 2018, elle a sorti un premier disque de six titres, baptisé « La note exacte ». Fin 2021, son titre « Liberté, je crie ton nom » fait le tour de la France et lui permet de se faire connaître du grand public. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

