Chloé Cailleton et Leïla Olivesi en Duo Souillac

2022-05-14

2022-05-14 – 2022-05-14

Souillac 46200 Souillac Leïla Olivesi a le don de composer des univers chatoyants en harmonie avec les textes qu’elle choisit de mettre en musique : ceux de sa mère Djamila Olivesi ou de Karine Leno Ancellin. Elle accompagne avec brio les belles envolées lyrique de Chloé Cailleton qu’on a pu admirer dans les ensembles de Pierre de Bethmann ou Jean-Loup Longnon. Un voyage musical qui traverse New-York, les chansons intemporelle de Broadway, les déserts africains ou la mer d’Andaman. +33 5 65 38 28 08 Cailleton-Olivesil’Usine

