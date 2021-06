Chloé Breit en Live pour la Fête de la musique Place de la Mairie, 21 juin 2021-21 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Chloé Breit en Live pour la Fête de la musique

Place de la Mairie, le lundi 21 juin à 17:00

Trois ans après la parution d’un premier EP baptisé « Hazy Line », Chloé BREIT a beaucoup changé. En effet, la chanteuse a évolué musicalement parlant mais aussi physiquement et on pourrait presque dire que c’est une Chloé Breit 2.0 qui revient sur le devant de la scène et qui ose maintenant le français. Intitulé « Addictions » le nouveau titre de la chanteuse est une jolie surprise qui témoigne d’un virage très intéressant mais pas incohérent chez Chloé Breit qui affectionne toujours les influences Jazz, Soul et Pop mais elle y incorpore quelque chose de plus urbain voire presque Trip Hop dans le beat. Chloé Breit ne reste pas sur ses acquis, elle va de l’avant et on a déjà hâte de découvrir la suite ! [https://push.fm/fl/chloebreit-addictions](https://push.fm/fl/chloebreit-addictions) [https://www.youtube.com/watch?v=fd0jSu2cc9U](https://www.youtube.com/watch?v=fd0jSu2cc9U)

Venez découvrir sur scène les groupes issus du Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les musiques

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T17:00:00 2021-06-21T17:45:00